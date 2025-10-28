DAX 24.277 +0,0%ESt50 5.730 +0,4%MSCI World 4.427 +0,0%Top 10 Crypto 15,50 +3,3%Nas 23.827 +0,8%Bitcoin 97.271 +0,3%Euro 1,1643 -0,1%Öl 64,57 +0,2%Gold 4.027 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Nokia 870737 RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Investment-Tipp Symrise-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GSK Aktie

Kaufen
Verkaufen
GSK Aktien-Sparplan
19,49 EUR +0,99 EUR +5,32 %
STU
17,75 CHF +0,13 CHF +0,74 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 75,14 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GLAXF

Bernstein Research

GSK Outperform

12:51 Uhr
GSK Outperform
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
19,49 EUR 0,99 EUR 5,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat GSK nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zum Abschied seines Chefs die Erwartungen solide übertroffen und den Ausblick angehoben, kommentierte Justin Smith am Mittwoch./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Outperform

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
21,70 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,76 £		 Abst. Kursziel*:
29,47%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

12:51 GSK Outperform Bernstein Research
11:41 GSK Neutral UBS AG
11:41 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:16 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 GSK Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

finanzen.net Starkes Ergebnis GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht GSK-Aktie gewinnt klar: Prognose nach Umsatz- und Gewinnwachstum im 3. Quartal erhöht
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Abschläge
Dow Jones GSK-Aktie etwas stärker: Weltweites Lizenzabkommen für COPD-Mittel mit Empirico
finanzen.net Ausblick: GSK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich fester
Dow Jones GSK-Aktie gewinnt: Rechte an potenziellem Prostatakrebsmittel erworben
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
RSS Feed
GSK PLC Registered Shs zu myNews hinzufügen