GSK Aktie
Marktkap. 75,14 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat GSK nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2170 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zum Abschied seines Chefs die Erwartungen solide übertroffen und den Ausblick angehoben, kommentierte Justin Smith am Mittwoch./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Outperform
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
21,70 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,76 £
|Abst. Kursziel*:
29,47%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
