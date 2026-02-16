Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Commodities im Blick

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,12 Prozent auf 4.936,31 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.992,47 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -2,05 Prozent auf 75,04 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 76,61 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -1,25 Prozent auf 2.021,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2.047,00 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -4,43 Prozent auf 1.672,00 US-Dollar, nach 1.749,50 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,25 Prozent auf 68,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 68,65 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,71 Prozent.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,00 US-Dollar am Vortag auf 2,88 US-Dollar nach unten (--3,18 Prozent).

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,78 Prozent auf 2.478,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2.519,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,31 US-Dollar) geht es um -0,46 Prozent auf 4,29 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,18 Prozent auf 11,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,34 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,78 Prozent auf 306,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 308,50 US-Dollar.

Nach 0,57 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagmittag um 0,72 Prozent auf 0,57 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Weizenpreis kaum. Am Dienstagmittag lag der Weizenpreis bei 191,50 Euro, der Vortageswert lag bei 191,50 Euro.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Zuckerpreis um 1,23 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,16 Prozent auf 3,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Rapspreis. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 493,13 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 491,50 Euro lag.

Redaktion finanzen.net