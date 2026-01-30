DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.411 -6,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Apple 865985 ASTA Energy Solutions A4214T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Talfahrt der Kryptowährungen setzt sich fort: Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar Talfahrt der Kryptowährungen setzt sich fort: Bitcoin fällt unter 80.000 Dollar
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktien-Prognosen

Experten sehen bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie weniger Potenzial

31.01.26 18:00 Uhr
Experten sehen bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie weniger Potenzial | finanzen.net

So geht es mit der Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
9,11 EUR 0,00 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie abgegeben.

3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 70,33 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) auf 96,66 SEK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research73,00 SEK-24,4823.01.2026
UBS AG65,00 SEK-32,7523.01.2026
Bernstein Research73,00 SEK-24,4805.01.2026

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ericsson (Telefon L.M.Ericsson) (B)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
23.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.04.2024Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2024Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
08.12.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) BuyJefferies & Company Inc.
18.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
23.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen