Experten sehen bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie weniger Potenzial

Aktien-Prognosen

So geht es mit der Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie abgegeben.

3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 70,33 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) auf 96,66 SEK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 73,00 SEK -24,48 23.01.2026 UBS AG 65,00 SEK -32,75 23.01.2026 Bernstein Research 73,00 SEK -24,48 05.01.2026

Redaktion finanzen.net