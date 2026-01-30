Experten sehen bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie weniger Potenzial
So geht es mit der Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der Ericsson (Telefon LMEricsson) (B)-Aktie abgegeben.
3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 70,33 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) auf 96,66 SEK beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|73,00 SEK
|-24,48
|23.01.2026
|UBS AG
|65,00 SEK
|-32,75
|23.01.2026
|Bernstein Research
|73,00 SEK
|-24,48
|05.01.2026
