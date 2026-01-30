DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.411 -6,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Aktie unter der Lupe

Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein

31.01.26 18:00 Uhr
Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,52 EUR -0,17 EUR -0,99%
Aktie kaufen

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im Januar 2026 von 11 Experten analysiert.

6 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hennes Mauritz (H M, H&M) ein Kursziel von 151,36 SEK. Dies bedeutet einen Abschlag von 26,99 SEK gegenüber dem aktuellen STO-Kurs von 178,35 SEK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.160,00 SEK-10,2930.01.2026
Deutsche Bank AG165,00 SEK-7,4930.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)135,00 SEK-24,3130.01.2026
Deutsche Bank AG155,00 SEK-13,0929.01.2026
RBC Capital Markets180,00 SEK0,9329.01.2026
UBS AG171,00 SEK-4,1229.01.2026
Jefferies & Company Inc.164,00 SEK-8,0529.01.2026
RBC Capital Markets180,00 SEK0,9326.01.2026
Bernstein Research110,00 SEK-38,3212.01.2026
Bernstein Research110,00 SEK-38,3206.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
29.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderperformBernstein Research
06.01.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen