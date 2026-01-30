Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im Januar 2026 von 11 Experten analysiert.
6 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hennes Mauritz (H M, H&M) ein Kursziel von 151,36 SEK. Dies bedeutet einen Abschlag von 26,99 SEK gegenüber dem aktuellen STO-Kurs von 178,35 SEK.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|160,00 SEK
|-10,29
|30.01.2026
|Deutsche Bank AG
|165,00 SEK
|-7,49
|30.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|135,00 SEK
|-24,31
|30.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|135,00 SEK
|-24,31
|30.01.2026
|Deutsche Bank AG
|155,00 SEK
|-13,09
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|180,00 SEK
|0,93
|29.01.2026
|UBS AG
|171,00 SEK
|-4,12
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|164,00 SEK
|-8,05
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|180,00 SEK
|0,93
|26.01.2026
|Bernstein Research
|110,00 SEK
|-38,32
|12.01.2026
|Bernstein Research
|110,00 SEK
|-38,32
|06.01.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hennes Mauritz (H M, H&M) News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com