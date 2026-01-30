Januar 2026: So schätzen Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie ein

Aktie unter der Lupe

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im Januar 2026 von 11 Experten analysiert.

6 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hennes Mauritz (H M, H&M) ein Kursziel von 151,36 SEK. Dies bedeutet einen Abschlag von 26,99 SEK gegenüber dem aktuellen STO-Kurs von 178,35 SEK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 160,00 SEK -10,29 30.01.2026 Deutsche Bank AG 165,00 SEK -7,49 30.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 135,00 SEK -24,31 30.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 135,00 SEK -24,31 30.01.2026 Deutsche Bank AG 155,00 SEK -13,09 29.01.2026 RBC Capital Markets 180,00 SEK 0,93 29.01.2026 UBS AG 171,00 SEK -4,12 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 164,00 SEK -8,05 29.01.2026 RBC Capital Markets 180,00 SEK 0,93 26.01.2026 Bernstein Research 110,00 SEK -38,32 12.01.2026 Bernstein Research 110,00 SEK -38,32 06.01.2026

Redaktion finanzen.net