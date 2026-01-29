DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Tesla A1CX3T Infineon 623100 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
Top News
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
16,69 EUR +0,03 EUR +0,18 %
STU
15,30 CHF +0,07 CHF +0,49 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,89 Mrd. EUR

KGV 22,60
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872318

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN SE0000106270

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HMRZF

Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

10:36 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,69 EUR 0,03 EUR 0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 155 auf 165 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei besser gewesen als gedacht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Tenor zum aktuellen Geschäft sei allerdings vorsichtiger. Die Mehrheit der Anleger warte wohl auf mehr Wachstumskonstanz der Schweden./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
165,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
175,90 SEK		 Abst. Kursziel*:
-6,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
151,11 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

10:36 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
10:31 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

dpa-afx Kostenkontrolle zieht H&M-Aktie verliert: Im Schlussquartal überraschend viel verdient H&M-Aktie verliert: Im Schlussquartal überraschend viel verdient
finanzen.net Hennes Mauritz (H M, H&M): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
dpa-afx ROUNDUP: H&M überrascht im Schlussquartal - Aber schwacher Jahresauftakt
finanzen.net Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
finanzen.net Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
finanzen.net Das Kaufen von teurer Kleidung birgt Sparpotenzial gegenüber Fast Fashion
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Hennes & Mauritz (HNNMY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) a Great Value Stock Right Now?
Zacks Is Hennes & Mauritz (HNNMY) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Hennes & Mauritz (HNNMY) Stock?
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love Hennes & Mauritz (HNNMY)
Zacks Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Hennes & Mauritz (HNNMY) This Year?
Zacks Are Investors Undervaluing Hennes & Mauritz (HNNMY) Right Now?
RSS Feed
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) zu myNews hinzufügen