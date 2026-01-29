Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,89 Mrd. EURKGV 22,60
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 155 auf 165 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei besser gewesen als gedacht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Tenor zum aktuellen Geschäft sei allerdings vorsichtiger. Die Mehrheit der Anleger warte wohl auf mehr Wachstumskonstanz der Schweden./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
165,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
175,90 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
151,11 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
