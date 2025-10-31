Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten

Monats-Einschätzungen

So haben Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel

1 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 138,00 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Hennes Mauritz (H M, H&M) auf 179,90 SEK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 27.10.2025 RBC Capital Markets - - 13.10.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 138,00 SEK -23,29 02.10.2025

Redaktion finanzen.net