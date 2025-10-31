DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.663 +0,4%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1526 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Monats-Einschätzungen

Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten

31.10.25 18:00 Uhr
Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten | finanzen.net

So haben Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
16,41 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

1 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst empfiehlt die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 138,00 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Hennes Mauritz (H M, H&M) auf 179,90 SEK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--27.10.2025
RBC Capital Markets--13.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)138,00 SEK-23,2902.10.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
27.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
26.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
13.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
26.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
27.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
