Was Analysten von der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie erwarten
So haben Experten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
1 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst empfiehlt die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 138,00 SEK beziffert, während sich der aktuelle STO-Aktienkurs von Hennes Mauritz (H M, H&M) auf 179,90 SEK beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|27.10.2025
|RBC Capital Markets
|-
|-
|13.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|138,00 SEK
|-23,29
|02.10.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hennes Mauritz (H M, H&M)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Hennes Mauritz (H M, H&M) News
Bildquellen: H&M
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen