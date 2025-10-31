DAX 22.977 -1,3%ESt50 5.482 -1,6%MSCI World 4.209 -0,2%Top 10 Crypto 11,18 -7,8%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 71.742 -4,5%Euro 1,1520 -0,1%Öl 62,00 -1,9%Gold 4.034 -1,1%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 25,42 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

10:56 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,29 EUR -0,69 EUR -4,29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 155 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aktuelle Transaktionsdaten deuteten auf ein schwächeres viertes Quartal hin als erhofft, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
155,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
171,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
-9,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,25 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

10:56 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

