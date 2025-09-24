ANALYSE-FLASH: UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:01
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
|UBS AG
|09:46
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.2024
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
|UBS AG
|09:46
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.2025
|HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
