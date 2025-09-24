ANALYSE-FLASH: UBS belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 132 Kronen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 schwedischen Kronen belassen. Die starke Überraschung beim operativen Ergebnis dürfte gut ankommen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstag. Die Aktien der Schweden seien zuletzt aber bereits sehr gut gelaufen./rob/ag/nas

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben