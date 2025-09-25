Goldman Sachs Group Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M am Donnerstagabend nach den Zahlen von 125 auf 140 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards attestierte den Schweden eine starke Margenentwicklung und einen stabilen Auftakt des neuen Quartals./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

