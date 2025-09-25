DAX 23.623 +0,4%ESt50 5.467 +0,4%Top 10 Crypto 15,10 -1,0%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.870 +0,5%Euro 1,1679 +0,1%Öl 69,22 -0,6%Gold 3.753 +0,1%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

15,40 EUR +0,08 EUR +0,52 %
STU
171,25 SEK +15,25 SEK +9,78 %
STO
Marktkap. 22,66 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Goldman Sachs Group Inc.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell

11:46 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,40 EUR 0,08 EUR 0,52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M am Donnerstagabend nach den Zahlen von 125 auf 140 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards attestierte den Schweden eine starke Margenentwicklung und einen stabilen Auftakt des neuen Quartals./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
140,00 SEK
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
171,25 SEK		 Abst. Kursziel*:
-18,25%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
171,25 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,25%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
135,25 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

11:46 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
08:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
25.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
mehr Analysen

