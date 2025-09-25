Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 22,66 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M am Donnerstagabend nach den Zahlen von 125 auf 140 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Richard Edwards attestierte den Schweden eine starke Margenentwicklung und einen stabilen Auftakt des neuen Quartals./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 17:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
140,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
171,25 SEK
|Abst. Kursziel*:
-18,25%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
171,25 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,25%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
135,25 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
