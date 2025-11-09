Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter von 23 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Quartalszahlen des Stahlkonzerns seien ohne größere Überraschungen geblieben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der in den Aktien eingepreiste Bewertungsaufschlag berücksichtige bereits die zunehmende Wahrscheinlichkeit struktureller Entlastungen durch geplante EU-Handelsschutzmaßnahmen sowie eine mögliche Konjunkturerholung ab 2026./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Halten
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
29,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
29,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
