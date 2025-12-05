DAX24.009 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,36 ±-0,0%Gold4.224 +0,4%
Käufer schlagen zu

Deutsche Stahlwerte ziehen an - Aktien von Salzgitter und thyssenkrupp dank Citi gefragt

05.12.25 09:57 Uhr
Stahlwerte zünden durch: Salzgitter-Aktie springt auf Mehrjahreshoch | finanzen.net

Stahlwerte sind am Freitag gefragt - vor allem deutsche. Getrieben werden die Aktien von einer Analystenstimme.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Acerinox S.A.
11,76 EUR -0,14 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ArcelorMittal
36,67 EUR -0,30 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
38,02 EUR 1,78 EUR 4,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SSAB Corporation (B)
6,21 EUR 0,06 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,55 EUR 0,33 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal an der Euronext mit +0,95 Prozent auf 37,07 vergleichsweise unauffällig sind, legen thyssenkrupp auf XETRA zeitweise 4,08 Prozent auf 9,58 Euro und Salzgitter mit 5,60 Prozent auf 38,48 Euro deutlich zu. Letztere jagen zeitweise auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.

Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele. Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.

Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

