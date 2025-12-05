Deutsche Stahlwerte ziehen an - Aktien von Salzgitter und thyssenkrupp dank Citi gefragt
Stahlwerte sind am Freitag gefragt - vor allem deutsche. Getrieben werden die Aktien von einer Analystenstimme.
Werte in diesem Artikel
Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal an der Euronext mit +0,95 Prozent auf 37,07 vergleichsweise unauffällig sind, legen thyssenkrupp auf XETRA zeitweise 4,08 Prozent auf 9,58 Euro und Salzgitter mit 5,60 Prozent auf 38,48 Euro deutlich zu. Letztere jagen zeitweise auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.
Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele. Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.
Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Acerinox
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Acerinox
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Acerinox News
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Quinta / Shutterstock.com
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen