thyssenkrupp Aktie

9,09 EUR -0,60 EUR -6,17 %
STU
Marktkap. 5,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:56 Uhr
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp AG
9,09 EUR -0,60 EUR -6,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde für eine kräftige Gewinnerholung sorgen, schrieb er in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,68 €		 Abst. Kursziel*:
-21,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,39%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:56 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Schwankungen im Blick Mögliche Jahresendrally? Warum die TKMS-Aktie nach fulminantem Start unter Druck steht Mögliche Jahresendrally? Warum die TKMS-Aktie nach fulminantem Start unter Druck steht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Vormittag ab
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zündet am Dienstagnachmittag Kursrakete
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Dienstagmittag ins Plus
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
Financial Times Thyssenkrupp agrees steel restructuring with union, paving way for potential sale
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
