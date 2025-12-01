thyssenkrupp Aktie
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,70 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane setzt in der europäischen "Stahl-Renaissance" auf Voestalpine, ArcelorMittal und SSAB. Der neue Stahl-Protektionismus der Europäischen Union werde für eine kräftige Gewinnerholung sorgen, schrieb er in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,68 €
|Abst. Kursziel*:
-21,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
9,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,39%
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,68 €
