Arbeitnehmerinteressen

Die IG Metall will einem möglichen Verkauf der thyssenkrupp-Stahlsparte an Jindal Steel nur zustimmen, wenn es eine Vereinbarung über die Arbeitnehmerinteressen gibt.

Die sogenannte Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung solle Beschäftigten, Standorten, der Mitbestimmung und der Zukunft der Stahlsparte bei einem möglichen Verkauf an die Jindal-Gruppe Sicherheit geben, teilte die Gewerkschaft in Düsseldorf mit. "Für die IG Metall und den Gesamtbetriebsrat ist die Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung eine notwendige Voraussetzung für einen möglichen Verkauf", hieß es.

Die Beschäftigten forderten Klarheit für die Zukunft, erklärte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Tekin Nasikkol. "Auch der potenzielle zukünftige Eigentümer muss sich an bestehende Tarifverträge und Vereinbarungen halten - konkret meine ich die Beschäftigungs- und Standortsicherung bis September 2030." Man erwarte Investitionszusagen und eine ausreichende Finanzierung für die Zukunft. "Deshalb unsere klare Forderung: Erst die Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung, dann kann der Verkauf durchgeführt werden."

IG Metall: "Fair und Best-Owner"-Vereinbarungen "gute Tradition"

Laut IG Metall seien solche Vereinbarungen "gute Tradition" bei allen Verkäufen, die die Muttergesellschaft thyssenkrupp AG in den vergangenen Jahren verwirklicht habe. "Diese Vereinbarungen sollen den Weg ebnen für eine konfliktfreie Verselbständigung."

IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler legte dar, dass solche Vereinbarungen auch dem Erwerber "einen guten Start als neuer Eigentümer und für die thyssenkrupp AG die Sicherheit eines ordentlichen Prozesses" gäben. Deshalb sei es wichtig, diese Vereinbarung jetzt zügig abzuschließen. Man habe Sparten- und Konzernvorstand aufgefordert, kurzfristig dazu in Verhandlungen zu treten. Der mögliche Käufer Jindal sei über das Vorgehen informiert.

thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die gesamte Stahlsparte von thyssenkrupp kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Die Gespräche darüber dauern an. thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlhersteller.

Alles was 'thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch

Aktien mit thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von thyssenkrupp abgespaltenen Marine-Werft TKMS thyssenkrupp Marine Systems mit einer Erholung um mehr als 6,5 Prozent auf 63,95 Euro. Sriram Krishnan von der Deutschen Bank sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine Einstiegschance und riet mit einem Ziel von 80 Euro zum Kauf.

TKMS waren am 20. Oktober an die Börse gegangen und hatten am ersten Tag zwischenzeitlich 107 Euro gekostet. Aus der Rüstungsfantasie von thyssenkrupp Marine Systems wurde im Zuge der jüngsten Branchenkorrektur dann aber erst einmal eine Belastung, die den Kurs im Zuge der Spekulation auf ein Kriegsende in der Ukraine zeitweise bis auf 57 Euro drückte. Dabei hält Krishnan die fundamentale Ausgangslage für verbessert. Er ist optimistischer für die Profitabilität und den Barmittelfluss des Konzerns.

Auch thyssenkrupp nucera erholten sich von ihrem Tief seit April. Hier strich Michele della Vigna von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung nach den jüngsten Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien. Das vom Unternehmen nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer.

thyssenkrupp selbst näherten sich an der Spitze des MDAX mit zeitweise 4,10 Prozent auf 8,98 Euro wieder ihrer 50-Tage-Linie. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick sehen im Aktionsplan der Europäischen Kommission eine stahlfreundlichere Politik. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranche vor einigen Jahren gewesen sei.

