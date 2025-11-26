DAX23.503 +0,2%Est505.600 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.162 -0,5%Euro1,1573 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.164 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen So lukrativ wäre eine Tron-Investition von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Arbeitnehmerinteressen

thyssenkrupp-Aktie in Grün: Bei möglichem Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien

26.11.25 10:20 Uhr
thyssenkrupp-Aktie steigt: Stahlsparten-Verkauf - IG Metall pocht auf Sicherheiten | finanzen.net

Die IG Metall will einem möglichen Verkauf der thyssenkrupp-Stahlsparte an Jindal Steel nur zustimmen, wenn es eine Vereinbarung über die Arbeitnehmerinteressen gibt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,04 EUR 0,40 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die sogenannte Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung solle Beschäftigten, Standorten, der Mitbestimmung und der Zukunft der Stahlsparte bei einem möglichen Verkauf an die Jindal-Gruppe Sicherheit geben, teilte die Gewerkschaft in Düsseldorf mit. "Für die IG Metall und den Gesamtbetriebsrat ist die Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung eine notwendige Voraussetzung für einen möglichen Verkauf", hieß es.

Wer­bung

Die Beschäftigten forderten Klarheit für die Zukunft, erklärte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Tekin Nasikkol. "Auch der potenzielle zukünftige Eigentümer muss sich an bestehende Tarifverträge und Vereinbarungen halten - konkret meine ich die Beschäftigungs- und Standortsicherung bis September 2030." Man erwarte Investitionszusagen und eine ausreichende Finanzierung für die Zukunft. "Deshalb unsere klare Forderung: Erst die Fair-und-Best-Owner-Vereinbarung, dann kann der Verkauf durchgeführt werden."

IG Metall: "Fair und Best-Owner"-Vereinbarungen "gute Tradition"

Laut IG Metall seien solche Vereinbarungen "gute Tradition" bei allen Verkäufen, die die Muttergesellschaft thyssenkrupp AG in den vergangenen Jahren verwirklicht habe. "Diese Vereinbarungen sollen den Weg ebnen für eine konfliktfreie Verselbständigung."

IG Metall-Bezirksleiter Knut Giesler legte dar, dass solche Vereinbarungen auch dem Erwerber "einen guten Start als neuer Eigentümer und für die thyssenkrupp AG die Sicherheit eines ordentlichen Prozesses" gäben. Deshalb sei es wichtig, diese Vereinbarung jetzt zügig abzuschließen. Man habe Sparten- und Konzernvorstand aufgefordert, kurzfristig dazu in Verhandlungen zu treten. Der mögliche Käufer Jindal sei über das Vorgehen informiert.

Wer­bung

thyssenkrupp und Jindal Steel hatten Mitte September bekannt gemacht, dass der familiengeführte Stahlkonzern die gesamte Stahlsparte von thyssenkrupp kaufen will und bereits ein unverbindliches Angebot abgegeben hat. Die Gespräche darüber dauern an. thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlhersteller.

Alles was 'thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch

Aktien mit thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von thyssenkrupp abgespaltenen Marine-Werft TKMS thyssenkrupp Marine Systems mit einer Erholung um mehr als 6,5 Prozent auf 63,95 Euro. Sriram Krishnan von der Deutschen Bank sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine Einstiegschance und riet mit einem Ziel von 80 Euro zum Kauf.

TKMS waren am 20. Oktober an die Börse gegangen und hatten am ersten Tag zwischenzeitlich 107 Euro gekostet. Aus der Rüstungsfantasie von thyssenkrupp Marine Systems wurde im Zuge der jüngsten Branchenkorrektur dann aber erst einmal eine Belastung, die den Kurs im Zuge der Spekulation auf ein Kriegsende in der Ukraine zeitweise bis auf 57 Euro drückte. Dabei hält Krishnan die fundamentale Ausgangslage für verbessert. Er ist optimistischer für die Profitabilität und den Barmittelfluss des Konzerns.

Wer­bung

Auch thyssenkrupp nucera erholten sich von ihrem Tief seit April. Hier strich Michele della Vigna von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung nach den jüngsten Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien. Das vom Unternehmen nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer.

thyssenkrupp selbst näherten sich an der Spitze des MDAX mit zeitweise 4,10 Prozent auf 8,98 Euro wieder ihrer 50-Tage-Linie. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick sehen im Aktionsplan der Europäischen Kommission eine stahlfreundlichere Politik. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranche vor einigen Jahren gewesen sei.

/tob/DP/stw

DÜSSELDORF/DUISBURG/FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen