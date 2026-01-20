DAX24.556 -1,6%Est505.846 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,42 +0,4%Gold4.727 +1,2%
Banken fragen 0,152 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

20.01.26 11:46 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,711 Milliarden Euro nach 10,863 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 51) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,152 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 21. Januar valutiert und ist am 28. Januar fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 05:47 ET (10:47 GMT)