IAEA: Ehemaliges AKW Tschernobyl vom Stromnetz abgeschnitten

20.01.26 13:16 Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine ist im Zuge von Kampfhandlungen vom Stromnetz abgeschnitten worden. Das berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien auf der Plattform X. Zu einer möglichen Notversorgung, etwa durch Generatoren, sagte die Organisation zunächst nichts.

In Tschernobyl kam es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall. Noch heute werden dort radioaktive Abfälle gelagert.

Mehrere für die nukleare Sicherheit wichtige Umspannwerke seien am Dienstagmorgen von großflächigen Militäraktionen betroffen gewesen, teilte IAEA-Chef Rafael Grossi mit. Dies habe nicht nur Auswirkungen auf Tschernobyl, sondern auch auf die Stromversorgung anderer Kernkraftwerke. "Die IAEA verfolgt die Entwicklungen aufmerksam, um Auswirkungen auf die nukleare Sicherheit zu bewerten", sagte er./al/DP/jha