Lebensplanung

Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl will seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängern.

Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Schmalzl den Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Vilanek und Co-CEO Udo Müller darüber informiert, "aus persönlichen Gründen im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung" für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Das Unternehmen werde sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied machen.

Via XETRA notiert die Ströer-Aktie zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 35,50 Euro.

DOW JONES