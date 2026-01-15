DAX24.610 -1,4%Est505.857 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,09 -3,2%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.682 -2,3%Euro1,1726 +0,7%Öl64,24 +0,1%Gold4.724 +1,1%
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen schließen tiefer -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Ströer-Aktie fällt: Ströer-Co-CEO Schmalzl verlängert Amtszeit nicht

20.01.26 11:21 Uhr
Ströer-Aktie gibt ab: CEO-Rückzug | finanzen.net

Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl will seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängern.

Ströer SE & Co. KGaA
35,65 EUR -0,10 EUR -0,28%
Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Schmalzl den Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Vilanek und Co-CEO Udo Müller darüber informiert, "aus persönlichen Gründen im Zusammenhang mit seiner Lebensplanung" für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Das Unternehmen werde sich auf die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied machen.

Via XETRA notiert die Ströer-Co-CEO Christian Schmalzl will seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängern. Via XETRA notiert die Ströer-Aktie zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 35,50 Euro.

DOW JONES

