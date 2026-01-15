DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
Ströer Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

11:06 Uhr
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer auf "Overweight" belassen. Der Bewertungsaufschlag für eine mögliche Übernahme sollte das kurzfristige Abwärtspotenzial für die Aktie des Werbekonzerns begrenzen, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Er verwies auf Medienberichte zu einer möglichen Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. Fraglich sei allerdings, ob das Management und wichtige Aktionäre für Angebote von Finanzinvestoren offen wären. Diebel rechnet zudem mit einer gewissen Erholung des deutschen Marktes und weiteren Marktanteilsgewinnen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
35,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

11:06 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Ströer Outperform Bernstein Research
14.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
09.12.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ströer SE von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Ströer SE-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
EQS Group EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
