Ströer Aktie
Marktkap. 2,18 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ströer Equal Weight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
39,15 €
|Abst. Kursziel*:
9,83%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
37,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
|
Analyst Name:
Julien Roch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
