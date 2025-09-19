DAX 23.484 -0,7%ESt50 5.431 -0,5%Top 10 Crypto 15,60 -2,5%Dow 46.322 +0,0%Nas 22.702 +0,3%Bitcoin 96.077 -2,2%Euro 1,1771 +0,2%Öl 66,36 -0,5%Gold 3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas Aktien von Tesla & Alphabet im Blick: Amazon startet sein erstes Robotaxi-Angebot in Las Vegas
BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft? BYD-Aktie unter Druck: Hat Buffetts Berkshire Hathaway nun endgültig verkauft?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
37,75 EUR -1,30 EUR -3,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,18 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

Barclays Capital

Ströer SECo Equal Weight

15:51 Uhr
Ströer SECo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
37,75 EUR -1,30 EUR -3,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 50 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Julien Roch sprach in seiner am Montag vorliegenden Bewertung der Prognosesenkung von Ströer von einer Fortsetzung des schwachen Werbemarkts in Deutschland nach der vorherigen Warnung von ProSiebenSat.1. Konkurrent RTL dürfte der nächste sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Equal Weight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,15 €		 Abst. Kursziel*:
9,83%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
37,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
Analyst Name:
Julien Roch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

15:51 Ströer Equal Weight Barclays Capital
10:36 Ströer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Ströer Outperform Bernstein Research
19.09.25 Ströer Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittag kaum bewegt
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Montagvormittag südwärts
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Dow Jones Bayer-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant rückt näher
finanzen.net DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart
Dow Jones Bayer-Aktie dennoch fester: S&P senkt Ausblick für Rating des Konzerns
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
Zacks Are Medical Stocks Lagging Bayer (BAYRY) This Year?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy Bayer (BAYRY) Stock?
Zacks Are Investors Undervaluing Bayer (BAYRY) Right Now?
Zacks Bayer Beats on Q2 Earnings and Sales, Raises '25 Adjusted Sales View
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Bayer Aktiengesellschaft: Bayer upgrades currency-adjusted sales and earnings guidance for 2025 and establishes additional provisions for litigation in the United States
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen