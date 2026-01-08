DAX24.554 -1,6%Est505.846 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,4%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,42 +0,4%Gold4.727 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- DroneShield, Rüstungsaktien, Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick BYD-Aktie unter Druck: Chancen, Risiken und Analystenmeinungen im Blick
So bewegen sich Gold & Co. heute So bewegen sich Gold & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

GNW-News: Aperam stellt innovative "Slinky"-Lösung vor - ein neuer Ansatz für Komponenten aus Eisen-Kobalt-Legierungen für Hochleistungs-Elektromotoren

20.01.26 12:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aperam S.A.
35,14 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^LUXEMBURG, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, ein weltweit tätiges

Unternehmen in den Bereichen Edelstahl, Elektrostahl, Legierungen und

Wer­bung

Spezialstähle sowie Recycling und erneuerbare Energien, kündigt die Einführung

seiner innovativen?Slinky"-Fertigungsverfahren an. Diese neue Technologie

ermöglicht die Herstellung von Slinky-Statoren und -Rotoren durch ein helikales

Wickelverfahren in der Ebene.

Dieses Verfahren wird bereits in der Elektrostahlindustrie eingesetzt. Der

Durchbruch von Aperam liegt jedoch in der Anpassung dieses Verfahrens an Eisen-

Wer­bung

Kobalt-Legierungen (FeCo), die bekanntermaßen eine außergewöhnliche magnetische

Leistung aufweisen, aber schwer zu formen sind. Dieser Fortschritt eröffnet neue

Designmöglichkeiten mit erheblichen Materialeinsparungen und stellt damit eine

nachhaltigere und effizientere Lösung für die Produktion von

Hochleistungselektromotoren dar.

Mit dem neuen?Slinky"-Verfahren setzt Aperam neue Maßstäbe für die Zukunft der

Wer­bung

kohlenstoffneutralen Mobilität, insbesondere in der Luftfahrt, bei eVTOL-

Flugzeugen (senkrecht startende und landende elektrische Flugzeuge) und

Hypercars. Anstatt Komponenten aus Blechen zu stanzen - eine Methode mit hohem

Materialabfall - wird beim?Slinky"-Verfahren eine einzigartige Kombination aus

linearem Stanzen und spiralförmigem Biegen in der Ebene verwendet, um

Motorkomponenten aus kontinuierlichen Bändern zu formen. Diese Innovation

reduziert den Metallabfall auf nur 10 bis 30 %, im Vergleich zu herkömmlichen

Methoden, bei denen bis zu 70 % dieses wertvollen Materials verschwendet werden.

Frederic Mattei, CEO Alloys & Specialties und CIO bei Aperam, sagte dazu:?FeCo-

Legierungen zeichnen sich durch eine unvergleichliche magnetische Leistung aus,

aber ihre Kosten haben in der Vergangenheit ihre effiziente Nutzung

eingeschränkt. Mit?Slinky" reduzieren wir den Abfall erheblich und ermöglichen

die Entwicklung effizienterer Elektromotoren, die es unseren Kunden ermöglichen,

den wachsenden Anforderungen nachhaltiger Mobilität gerecht zu werden."

Das Herzstück der?Slinky"-Innovation stellt die AFK-Familie der Eisen-Kobalt-

Legierungen von Aperam dar, darunter IMPHY® AFK1, AFK18 und AFK502R. Diese

Werkstoffe werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie bereits wegen ihrer

außergewöhnlichen magnetischen Eigenschaften - z. B. der höchsten

Sättigungsinduktion unter allen bekannten Magnetwerkstoffen - bevorzugt

eingesetzt.

Wenn die AFK-Materialien von Aperam mit dem?Slinky"-Verfahren kombiniert

werden, sind die Leistungssteigerungen überzeugend:

* +35 % Leistungsdichte für eVTOL-Flugzeuge

* +25 % Drehmoment für Hypercars

* -15 % Motorengröße, entscheidend für Gewichtsbeschränkungen in der Luftfahrt

Diese Vorteile unterstützen die Ziele fortschrittlicher elektrischer Antriebe

und stehen im Einklang mit dem Ziel der Luftfahrt, bis 2050 keine

Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. Dies stärkt die langfristige

Innovationsstrategie von Aperam.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aperam.com.

(http://www.aperam.com/)

Kontakt

Investor Relations / Roberta de Aguiar Faria: IR@aperam.com

Unternehmenskommunikation / Ana Escobedo Conover: Ana.Escobedo@aperam.comÂ°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aperam

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aperam

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aperam S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aperam S.A.

DatumRatingAnalyst
23.11.2012Aperam outperformExane-BNP Paribas SA
01.11.2012Aperam holdING
31.10.2012Aperam outperformExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Aperam buyNomura
31.10.2012Aperam neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
23.11.2012Aperam outperformExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Aperam outperformExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Aperam buyNomura
26.10.2012Aperam outperformExane-BNP Paribas SA
25.07.2012Aperam buyING
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Aperam holdING
31.10.2012Aperam neutralJ.P. Morgan Cazenove
29.10.2012Aperam holdING
11.10.2012Aperam holdING
22.07.2011Aperam neutralNomura
DatumRatingAnalyst
31.10.2012Aperam sellSociété Générale Group S.A. (SG)
01.10.2012Aperam sellSociété Générale Group S.A. (SG)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aperam S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen