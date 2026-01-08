GNW-News: Aperam stellt innovative "Slinky"-Lösung vor - ein neuer Ansatz für Komponenten aus Eisen-Kobalt-Legierungen für Hochleistungs-Elektromotoren

Werte in diesem Artikel

^LUXEMBURG, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aperam, ein weltweit tätiges

Unternehmen in den Bereichen Edelstahl, Elektrostahl, Legierungen und

Spezialstähle sowie Recycling und erneuerbare Energien, kündigt die Einführung

seiner innovativen?Slinky"-Fertigungsverfahren an. Diese neue Technologie

ermöglicht die Herstellung von Slinky-Statoren und -Rotoren durch ein helikales

Wickelverfahren in der Ebene.

Dieses Verfahren wird bereits in der Elektrostahlindustrie eingesetzt. Der

Durchbruch von Aperam liegt jedoch in der Anpassung dieses Verfahrens an Eisen-

Kobalt-Legierungen (FeCo), die bekanntermaßen eine außergewöhnliche magnetische

Leistung aufweisen, aber schwer zu formen sind. Dieser Fortschritt eröffnet neue

Designmöglichkeiten mit erheblichen Materialeinsparungen und stellt damit eine

nachhaltigere und effizientere Lösung für die Produktion von

Hochleistungselektromotoren dar.

Mit dem neuen?Slinky"-Verfahren setzt Aperam neue Maßstäbe für die Zukunft der

kohlenstoffneutralen Mobilität, insbesondere in der Luftfahrt, bei eVTOL-

Flugzeugen (senkrecht startende und landende elektrische Flugzeuge) und

Hypercars. Anstatt Komponenten aus Blechen zu stanzen - eine Methode mit hohem

Materialabfall - wird beim?Slinky"-Verfahren eine einzigartige Kombination aus

linearem Stanzen und spiralförmigem Biegen in der Ebene verwendet, um

Motorkomponenten aus kontinuierlichen Bändern zu formen. Diese Innovation

reduziert den Metallabfall auf nur 10 bis 30 %, im Vergleich zu herkömmlichen

Methoden, bei denen bis zu 70 % dieses wertvollen Materials verschwendet werden.

Frederic Mattei, CEO Alloys & Specialties und CIO bei Aperam, sagte dazu:?FeCo-

Legierungen zeichnen sich durch eine unvergleichliche magnetische Leistung aus,

aber ihre Kosten haben in der Vergangenheit ihre effiziente Nutzung

eingeschränkt. Mit?Slinky" reduzieren wir den Abfall erheblich und ermöglichen

die Entwicklung effizienterer Elektromotoren, die es unseren Kunden ermöglichen,

den wachsenden Anforderungen nachhaltiger Mobilität gerecht zu werden."

Das Herzstück der?Slinky"-Innovation stellt die AFK-Familie der Eisen-Kobalt-

Legierungen von Aperam dar, darunter IMPHY® AFK1, AFK18 und AFK502R. Diese

Werkstoffe werden in der Luft- und Raumfahrtindustrie bereits wegen ihrer

außergewöhnlichen magnetischen Eigenschaften - z. B. der höchsten

Sättigungsinduktion unter allen bekannten Magnetwerkstoffen - bevorzugt

eingesetzt.

Wenn die AFK-Materialien von Aperam mit dem?Slinky"-Verfahren kombiniert

werden, sind die Leistungssteigerungen überzeugend:

* +35 % Leistungsdichte für eVTOL-Flugzeuge

* +25 % Drehmoment für Hypercars

* -15 % Motorengröße, entscheidend für Gewichtsbeschränkungen in der Luftfahrt

Diese Vorteile unterstützen die Ziele fortschrittlicher elektrischer Antriebe

und stehen im Einklang mit dem Ziel der Luftfahrt, bis 2050 keine

Kohlenstoffemissionen mehr zu verursachen. Dies stärkt die langfristige

Innovationsstrategie von Aperam.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aperam.com.

(http://www.aperam.com/)

Kontakt

Investor Relations / Roberta de Aguiar Faria: IR@aperam.com

Unternehmenskommunikation / Ana Escobedo Conover: Ana.Escobedo@aperam.comÂ°