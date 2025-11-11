DAX23.988 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,29 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Belebung

Ströer-Aktie dreht ins Minus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt

11.11.25 10:57 Uhr
Ströer-Aktie fällt zurück: Erwartungen nach moderatem Wachstum bestätigt | finanzen.net

Ströer hat in den ersten neun Monaten ein nur leichtes Wachstum verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
36,05 EUR -0,35 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der im MDAX notierte Außenwerber bestätigte seinen im September gesenkten Ausblick für 2025 und spricht von einer Belebung im vierten Quartal.

"Für 2026 erwarten wir, auf Basis der derzeitig geführten Jahresgespräche mit Agenturen und Kunden, eine Beschleunigung der Entwicklung unseres Außenwerbegeschäfts im Vergleich zu 2025", sagte Co-CEO Christian Schmalzl.

Im dritten Quartal sank der Umsatz leicht auf 492 Millionen Euro von 496 Millionen im Vorjahr. In den ersten neun Monaten stand ein Anstieg auf 1,47 von 1,46 Milliarden Euro zu Buche.

Im Kerngeschäft Außenwerbung (OOH Media) betrug der Umsatzanstieg im Neunmonatszeitraum 5 Prozent auf 691 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im Quartal auf 147 von 157 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten fiel es auf 414 von 420 Millionen.

Unter dem Strich blieben im Quartal knapp 30 Millionen Euro übrig und damit weniger als im Vorjahr. In den ersten neun Monaten sank der Gewinn leicht auf 75 Millionen Euro.

Ströer erwartet für das Gesamtjahr einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis EBITDA auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro.

Im XETRA-Handel am Dienstag stiegen die Titel von Ströer zunächst leicht, drehten dann aber und verlieren mittlerweile zeitweise 1,26 Prozent auf 35,35 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Ströer SE & Co. KGaA

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
11:46Ströer SECo BuyWarburg Research
11:31Ströer SECo OutperformBernstein Research
10:51Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Ströer SECo OutperformBernstein Research
28.10.2025Ströer SECo BuyUBS AG
