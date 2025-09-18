Ströer-Aktie fällt nach gesenkter Jahresprognose deutlich zurück
Ströer kann seine Jahresprognose nicht halten. Der Außenwerber begründete die Senkung des Ausblicks mit den andauernden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten.
Werte in diesem Artikel
Die Bestätigung des Ausblicks im Halbjahresbericht habe auf der zeitnahen und finalen Einigung im Zollstreit mit den USA basiert, bei einer stärkeren Abhängigkeit vom vierten Quartal.
Ströer erwartet nun einen Umsatz und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf Vorjahresniveau von 2,05 Milliarden Euro bzw. 626 Millionen Euro. Bislang hatte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum auf dem Niveau von 2024 von 6,4 Prozent angepeilt. Beim EBITDA war eine Entwicklung leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung vorgesehen.
Ströer vorbörslich auf Dreijahrestief nach gesenkter Prognose
Die Aktien von Ströer haben am Freitag vorbörslich unter einem gesenkten Ausblick des Werbevermarkters gelitten. Die Ströer-Aktie gibt im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise 0,67 Prozent auf 37,20 Euro nach. Dies entspräche im Xetra-Handel dem tiefsten Stand seit fast drei Jahren und einem Verlust seit Jahresanfang von rund 21 Prozent.
Ströer senkte seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das Unternehmen begründete dies mit anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten.
Die gekappten Ziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis 2025 um fünf Prozent sinken lassen, schätzt JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Langfristig glaubt der Experte aber an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten.
DJG/mgo/cln
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
