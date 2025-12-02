Ströer Aktie
Marktkap. 1,97 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Beim Werbekonzern Ströer setzt er auf Übernahmefantasie./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,60 €
|Abst. Kursziel*:
38,73%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
34,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,33%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|08:26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
