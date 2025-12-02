DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Ströer Aktie

Ströer Aktien-Sparplan
34,45 EUR +0,15 EUR +0,44 %
STU
Marktkap. 1,97 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

08:26 Uhr
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
34,45 EUR 0,15 EUR 0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Beim Werbekonzern Ströer setzt er auf Übernahmefantasie./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Overweight

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,60 €		 Abst. Kursziel*:
38,73%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,33%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

08:26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Ströer SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 10 Jahren gekostet
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
