DAX 23.693 +0,4%ESt50 5.690 +0,4%MSCI World 4.391 +0,3%Top 10 Crypto 11,86 +2,1%Nas 23.445 +0,7%Bitcoin 76.615 +3,0%Euro 1,1616 +0,0%Öl 62,29 -1,6%Gold 4.221 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Beyond Meat, MongoDB, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht DroneShield-Aktie setzt Talfahrt fort: Auch im Dezember zunächst keine Besserung in Sicht
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ströer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ströer Aktien-Sparplan
34,90 EUR -0,35 EUR -0,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,99 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 749399

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007493991

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SOTDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Ströer SECo Buy

15:06 Uhr
Ströer SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
34,90 EUR -0,35 EUR -0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Kurzfristig sei kein Kurstreiber in Sicht, doch auf mittlere bis längere Sicht bleibe er für das Außenwerbegeschäft des Werbevermarkters positiv gestimmt, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRÖER

Zusammenfassung: Ströer Buy

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,65 €		 Abst. Kursziel*:
99,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
97,71%
Analyst Name:
Anna Patrice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

15:06 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 Ströer Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Ströer Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

finanzen.net Aktie unter der Lupe Ströer SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November Ströer SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter
finanzen.net MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 10 Jahren gekostet
wikifolio "Die Luft ist raus, das Momentum weg."
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Ströer SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen