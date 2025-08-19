Immobilienplattformen

Scout24 kauft in Spanien zu.

Wie der Betreiber von Immoscout24 mitteilte, übernimmt er die spanischen Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia von dem Finanzinvestor EQT. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt rund 153 Millionen Euro. Scout24 finanziert die Übernahme über Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten.

Die beiden Unternehmen werden 2025 voraussichtlich einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro und ein Pro-forma-EBITDA von rund 11 Millionen Euro erzielen. Sie sollen unter ihren Markennamen weitergeführt werden. Das Management bleibt an Bord. Die Plattformen haben mehr als 8 Millionen monatlich aktive Nutzer, rund 1 Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden.

Der Abschluss der Übernahme wird innerhalb der nächsten sechs Monate erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalallokation von Scout24 bleiben unverändert.

Die Scout24-Aktie gibt im Tradegate-Handel zeitweise 2,07 Prozent auf 108,60 Euro nach.

