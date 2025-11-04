DAX 23.887 -0,3%ESt50 5.641 -0,3%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,93 +1,0%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.296 +0,9%Euro 1,1494 +0,1%Öl 64,27 -0,1%Gold 3.974 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck
adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
99,40 EUR +0,90 EUR +0,91 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,26 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

Barclays Capital

Scout24 Overweight

14:01 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
99,40 EUR 0,90 EUR 0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 135 auf 137,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für den Portalbetreiber am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts an. Eine geringere Steuerquote führte zu einem höheren Kursziel, obwohl der Experte sogar etwas vorsichtiger kalkuliert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
137,70 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
99,30 €		 Abst. Kursziel*:
38,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
99,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,53%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

14:01 Scout24 Overweight Barclays Capital
10:51 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Scout24 Neutral UBS AG
01.11.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Aktienanalyse Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Scout24-Aktie
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 kommt am Mittag kaum vom Fleck
finanzen.net Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Scout24-Aktie
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag billiger
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net UBS AG: Neutral für Scout24-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Scout24 delivers strong Q3 2025; full-year guidance narrowed towards upper end
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Dirk Schmelzer, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen