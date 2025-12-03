DAX23.713 ±0,0%Est505.698 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.357 -0,2%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,96 +0,9%Gold4.211 +0,1%
Bis 2028

Scout24-Aktie freundlich: Aktienrückkauf angekündigt

03.12.25 14:46 Uhr
Scout24-Aktie gesucht: Nächster großer Aktienrückkauf steht an | finanzen.net

Die Aktionäre von Scout24 können sich über weitere Aktienrückkäufe freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
86,50 EUR -0,25 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der im DAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte, legt er ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro auf. Es soll in den nächsten Wochen beginnen und maximal bis zum 2. Quartal 2028 laufen. Der Rückkauf der aktuellen Tranche des derzeit noch laufenden Programms soll früher als ursprünglich geplant nun bereits am 23. Januar 2026 enden. Das Rückkaufvolumen soll aber unverändert bleiben.

Die Scout24-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,52 Prozent fester bei 87,15 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 08:46 ET (13:46 GMT)

DOW JONES

