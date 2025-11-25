Scout24-Aktie unter Druck: JPMorgan senkt Kursziel auf 103 Euro
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 146 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.
Werte in diesem Artikel
Die rasche Akzeptanz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Verbrauchern beginne sich auch auf etablierte Online-Anzeigenmodelle auszuwirken, schrieb Marcus Diebel in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. In Europa seien die Margenschätzungen für die meisten Anbieter gesunken. Nur Scout24 und Swiss Marketplace Group (SMG) dürften dank erheblicher Investitionen in der Vergangenheit beziehungsweise Kostensenkungsmaßnahmen in der Lage sein, künftig überdurchschnittlich abzuschneiden.
Die Aktie von Scout24 verliert auf XETRA zeitweise 1,07 Prozent auf 88,05 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquellen: Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|05.11.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
