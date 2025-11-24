DAX23.297 +0,9%Est505.552 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.730 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,54 +0,1%Gold4.093 +0,7%
Notierung im Blick

24.11.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 89,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
89,55 EUR 2,75 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 89,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 89,80 EUR. Bei 88,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 85.453 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 27,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 82,95 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 7,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,39 EUR je Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 02.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scout24

