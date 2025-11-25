Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Der DAX machte am Dienstag Gewinne.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent höher bei 23.460,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,996 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,066 Prozent auf 23.254,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23.239,18 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23.487,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.139,27 Punkten.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24.239,89 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 25.08.2025, mit 24.273,12 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der DAX noch bei 19.405,20 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,16 Prozent aufwärts. 24.771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 6,64 Prozent auf 221,60 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 64,64 EUR), Daimler Truck (+ 2,97 Prozent auf 37,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR) und Merck (+ 2,30 Prozent auf 115,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Scout24 (-2,08 Prozent auf 87,15 EUR), RWE (-1,52 Prozent auf 43,41 EUR), SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Vonovia SE (-0,54 Prozent auf 25,97 EUR) und Symrise (+ 0,14 Prozent auf 70,34 EUR) unter Druck.
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4.752.933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,411 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 5,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
