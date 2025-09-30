DAX 23.881 +0,6%ESt50 5.511 -0,3%Top 10 Crypto 15,64 -1,3%Dow 46.398 +0,2%Nas 22.660 +0,3%Bitcoin 97.144 +0,0%Euro 1,1768 +0,3%Öl 66,31 -1,1%Gold 3.867 +0,2%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Wolfspeed, Gold, BVB im Fokus
VW-Aktie schwächelt: 2025 bereits mehr als 500 Entlassungen wegen Fehlverhalten
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
42,47 EUR +0,07 EUR +0,17 %
STU
Marktkap. 38,07 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

08:01 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
42,47 EUR 0,07 EUR 0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
42,34 €		 Abst. Kursziel*:
-5,53%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
42,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,82%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
29.09.25 BASF Neutral UBS AG
24.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
