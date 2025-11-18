BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 42,16 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 42,16 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,05 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 490.402 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,60 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 44,90 EUR angegeben.

Am 29.10.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 14,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,64 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: Hätte sich ein BASF-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

BASF-Aktie gefragt: Agrarsparte soll in Frankfurt an die Börse gehen