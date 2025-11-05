BASF Aktie
Marktkap. 37,41 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Neutral
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,98 €
|Abst. Kursziel*:
4,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
42,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
