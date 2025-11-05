DAX 24.017 -0,1%ESt50 5.662 -0,1%MSCI World 4.363 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.269 -1,2%Euro 1,1521 +0,2%Öl 63,85 +0,5%Gold 4.013 +0,9%
BASF Aktie

42,94 EUR +0,04 EUR +0,09 %
Marktkap. 37,41 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

12:51 Uhr
BASF Neutral
BASF
42,94 EUR 0,04 EUR 0,09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,98 €		 Abst. Kursziel*:
4,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

12:51 BASF Neutral UBS AG
04.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
30.10.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

