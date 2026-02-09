Novo Nordisk-Aktie im Aufwind: Patentklage setzt Hims & Hers weiter unter Druck
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk geht gerichtlich gegen das US-Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers vor, um den Vertrieb nicht zugelassener Semaglutid-Kopien zu unterbinden.
• Novo Nordisk reicht Klage wegen Verletzung des US-Patents 8.129.343 ein
• Hims & Hers stoppt die Pläne nach regulatorischem Druck durch die FDA
• Analyse der dänischen Forscher offenbart massive Verunreinigungen in Kopierpräparaten
Eskalation im Milliardenmarkt der GLP-1-Präparate
Novo Nordisk hat am 9. Februar 2026 eine umfassende Klage gegen den US-Telemedizinanbieter Hims & Hers eingereicht, wie die Dänen in einer Pressemitteilung bekanntgaben. Kern des Rechtsstreits ist die Behauptung, das US-Unternehmen verletze mit seinen individuell hergestellten ("compounded") Semaglutid-Produkten systematisch das US-Patent 8.129.343. Dieser Schritt folgt unmittelbar auf die Ankündigung von Hims & Hers, eine deutlich kostengünstigere, orale Variante des Wirkstoffs anzubieten, der die Basis für die Blockbuster-Medikamente Wegovy und Ozempic bildet. Während Novo Nordisk seine Marktstellung durch technologische Innovationen wie die SNAC-Technologie zur oralen Wirkstoffaufnahme verteidigt, sieht der Konzern in den Angeboten von Hims & Hers eine illegale Massenherstellung ungenehmigter Nachahmpräparate.
Schwere Vorwürfe bezüglich Patientensicherheit und Qualität
Neben den patentrechtlichen Aspekten führt Novo Nordisk massive Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit ins Feld. In einer offiziellen Stellungnahme gab das Unternehmen bekannt, dass eigene Laboruntersuchungen bei injizierbaren Semaglutid-Präparaten von Drittanbietern Verunreinigungen von bis zu 86 Prozent nachgewiesen haben. Bei oralen Varianten lag dieser Wert bei bis zu 75 Prozent, was ein erhebliches Risiko für lebensbedrohliche Immunreaktionen wie einen anaphylaktischen Schock darstelle. John F. Kuckelman, Senior Vice President und Group General Counsel bei Novo Nordisk, betonte in der Aussendung, dass Hims & Hers den "Goldstandard des FDA-Prüfprozesses umgehe" und damit die öffentliche Gesundheit gefährde. Der Konzern fordert vor Gericht ein dauerhaftes Verkaufsverbot für die beanstandeten Produkte sowie die Zahlung von Schadenersatz.
Regulatorischer Druck und Rückzug der Semaglutid-Pille
Hims & Hers sah sich bereits am Wochenende gezwungen, den geplanten Vertrieb seiner erst kurz zuvor vorgestellten Semaglutid-Pille wieder abzublasen. Vorausgegangen war eine deutliche Warnung der US-Arzneimittelbehörde FDA, die am 6. Februar 2026 ankündigte, verstärkt gegen die Massenvermarktung nicht zugelassener GLP-1-Kopien vorzugehen. Laut einem Bericht von Reuters hat das US-Gesundheitsministerium den Fall zudem an das Justizministerium (Department of Justice) zur Prüfung möglicher Verstöße gegen Bundesgesetze weitergeleitet. In einem Statement auf der Plattform X erklärte Hims & Hers, die Entscheidung zum Stopp des Produkts sei nach "konstruktiven Gesprächen mit Branchenakteuren" gefallen.
Aktienreaktionen von Novo Nordisk und Hims & Hers: Volatilität prägt den Handelsverlauf
Die juristischen Auseinandersetzungen hinterlassen deutliche Spuren an den internationalen Handelsplätzen. Die Aktien von Novo Nordisk zeigen sich im heutigen Handel an der Börse in Kopenhagen im Aufwind und notieren zeitweise bei 312,80 DKK, was einem Plus von 0,58 Prozent entspricht. Die Anleger honorieren damit die entschlossene Verteidigung des geistigen Eigentums und die Sicherung der Marktanteile im hochprofitablen Adipositas-Segment. Im Gegensatz dazu bleiben die Anteilsscheine von Hims & Hers massiv unter Abgabedruck. Nach einem zweistelligen Kurseinbruch am Vortag rutscht das Papier an der NYSE zeitweise um weitere 3,60 Prozent auf 18,64 US-Dollar ab.
