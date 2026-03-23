Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 139,96 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 275 auf 270 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten hob am Montagabend zwar seine Schätzungen für das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform an, kappte aber seine Erwartungen an den US-Absatz für per Injektion verabreichte Substanzen aufgrund aktueller Verschreibungstrends./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
270,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|13:11
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13:11
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital