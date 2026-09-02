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Danone Aktie

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Marktkap. 40,83 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
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UBS AG

Danone Buy

10:56 Uhr
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
63,80 EUR -0,92 EUR -1,42%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe jüngst seine Ziele nicht quantifiziert, sehe sich aber auf einem guten Weg, dauerhaft ein vergleichbares Wachstum von drei bis fünf Prozent zu erreichen und die Margen zu steigern, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. An den US-Vermögenswerten von Mead Johnson hätten die Franzosen erklärtermaßen kein Interesse./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,00 €		 Abst. Kursziel*:
48,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,90%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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