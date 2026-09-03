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RBC Capital Markets

Inditex Outperform

09:16 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
54,66 €		 Abst. Kursziel*:
15,26%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
54,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,02%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

09:46 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Inditex Outperform RBC Capital Markets
09:16 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
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