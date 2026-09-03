Inditex Aktie
Marktkap. 179,38 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
54,66 €
|Abst. Kursziel*:
15,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
54,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,02%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|09:46
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG