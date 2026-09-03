RBC Capital Markets

Inditex Outperform

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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