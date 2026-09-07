Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 49,02 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
322,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
281,20 €
|Abst. Kursziel*:
14,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
278,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
288,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|09:36
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:36
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:36
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.