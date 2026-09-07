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AI Analyse

Warburg Research

Deutsche Börse Buy

09:36 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
322,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
281,20 €		 Abst. Kursziel*:
14,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
278,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
288,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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