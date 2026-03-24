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Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

12:21 Uhr
Novo Nordisk Neutral
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Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich aktueller Studiendaten zum Diabetes-Wirkstoff UBT251 bei chinesischen Patienten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Diese ersten Daten seien zwar recht vielversprechend, doch müsse die Wirksamkeit zunächst bei Patienten außerhalb Chinas bestätigt werden, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem müsse ein verträgliches Sicherheitsprofil nachgewiesen werden, bevor der Markt beginne, dem Produkt einen Wert beizumessen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
312,13 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:21 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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