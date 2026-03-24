Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 141,55 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk anlässlich aktueller Studiendaten zum Diabetes-Wirkstoff UBT251 bei chinesischen Patienten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Diese ersten Daten seien zwar recht vielversprechend, doch müsse die Wirksamkeit zunächst bei Patienten außerhalb Chinas bestätigt werden, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem müsse ein verträgliches Sicherheitsprofil nachgewiesen werden, bevor der Markt beginne, dem Produkt einen Wert beizumessen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
312,13 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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