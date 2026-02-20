DAX 25.167 -0,4%ESt50 6.143 +0,2%MSCI World 4.558 +0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.846 -0,2%Bitcoin 56.016 -2,0%Euro 1,1796 +0,0%Öl 72,02 +0,5%Gold 5.180 +1,5%
DAX schwächer -- Wall Street im Minus -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Tesla-Aktie gibt ab: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit Tesla-Aktie gibt ab: Geplanter Industriepark entfacht neuen Wald-Streit
Merck & Co.-Aktie fester: Pharmasparte soll umgebaut werden Merck & Co.-Aktie fester: Pharmasparte soll umgebaut werden
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 179,02 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

14:36 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
34,68 EUR -5,64 EUR -13,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema zunächst mit einem Kursziel von 350 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertet dies am Montag als äußerst negativ. Die Markterwartungen an das Abnehmmittel dürften merklich sinken, auch wenn diese gleichzeitig für Ozempic und Wegovy aufgrund geringerer Kannibalisierungseffekte etwas anziehen dürften. Vosser rechnet mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien von mindestens 10 Prozent./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
374,63 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

