BASF Aktie

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Die Resultate des Chemiekonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar bleibe die Geschäftsentwicklung herausfordernd, allerdings gewinne die Transformationsstrategie an Dynamik./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BASF Kaufen

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
43,81 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
43,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

17:06 BASF Kaufen DZ BANK
11:41 BASF Neutral UBS AG
11:06 BASF Hold Warburg Research
09:31 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
09:26 BASF Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die BASF-Aktie Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die BASF-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'
TraderFox Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF
finanzen.net BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittwochnachmittag positiv
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net BASF-Aktie stark: Zahlen leicht über Erwartungen - Aktienrückkaufprogramm startet im November
dpa-afx ROUNDUP 2: BASF fährt Investitionen deutlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fester
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
Zacks BASF & Xiaomi Team Up to Co-Create 100 Car Colors, Enhance Aesthetics
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
