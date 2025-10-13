DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,28 -4,2%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.838 -2,8%Euro 1,1569 +0,0%Öl 62,85 -0,9%Gold 4.107 -0,1%
BASF Aktie

41,93 EUR -0,72 EUR -1,69 %
STU
Marktkap. 37,72 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aktie in diesem Artikel
BASF
41,93 EUR -0,72 EUR -1,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 37 Euro gesenkt. Der Chemiekonzern befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement aufgrund ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeigt, um den Aktienkurs anzukurbeln, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält die Konsensschätzungen für zu hoch und reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Sell

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
42,70 €		 Abst. Kursziel*:
-13,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
41,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,76%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:16 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
13.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
13.10.25 BASF Hold Warburg Research
13.10.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Aktie unter die Lupe BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung BASF-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BASF auf 'Sell' und Ziel auf 37 Euro
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen
finanzen.net BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net BASF-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag
finanzen.net Aktien-Tipp BASF-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
Zacks BASF to Launch Next-Gen Keropur Gasoline Additive Series
Zacks BASF Achieves Major Milestone: First CAM Is Delivered to WELION
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks BASF to Showcase VALERAS & New Additive Solutions at K 2025
EQS Group EQS-PVR: BASF SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
