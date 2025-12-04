DAX 23.995 +0,5%ESt50 5.730 +0,2%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.503 -0,8%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.220 +0,3%
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
D-Wave Quantum-Aktie verschnauft nach Rally: Regierungs-Update trieb Kurs zuvor kräftig - Was heißt das jetzt für Anleger?
SCHOTT Pharma Aktie

Marktkap. 2,75 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
UBS AG

SCHOTT Pharma Buy

09:01 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
SCHOTT Pharma
17,14 EUR -0,66 EUR -3,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,50 €		 Abst. Kursziel*:
33,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,11%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

