SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,75 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,50 €
|Abst. Kursziel*:
33,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,11%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
