ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
22,75 EUR +0,24 EUR +1,04 %
STU
21,27 CHF +0,06 CHF +0,28 %
BRX
Marktkap. 66,16 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

ING Group
22,75 EUR 0,24 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
22,68 €		 Abst. Kursziel*:
10,20%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
22,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,91%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

11:56 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 ING Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Bericht bestätigt N26 schließt sich europäischer Bezahllösung Wero an N26 schließt sich europäischer Bezahllösung Wero an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der ING Group-Aktie angepasst
Dow Jones Deutsche Bank-Aktie etwas höher: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
