ING Group Aktie
Marktkap. 59,78 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die niederländische Bank habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Die angehobene Jahresprognose liege nahe am Konsens, sie bringe das Institut aber in eine gute Position für 2026 und 2027. Die Kapitalausschüttungen seien im Gesamtpaket eine positive Überraschung, wobei der Anteil der Aktienrückkäufe jedoch etwas geringer ausfalle./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,88 €
|Abst. Kursziel*:
0,55%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
22,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,65%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
