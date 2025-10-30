ING Group Aktie
Marktkap. 64,96 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem weiteren, besser als erwartet ausgefallenen Quartal habe er seine Schätzungen für die Bank angehoben, schrieb Johan Ekblom in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Er sieht die Niederländer am Beginn einer steigenden Ertragsdynamik./rob/gl/ajx
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,44%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|13:11
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:31
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|ING Group Buy
|UBS AG
|11:31
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
