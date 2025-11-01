ING Group Aktie
Marktkap. 64,68 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bank sowohl beim Nettozinsertrag als auch beim Kreditwachstum wieder an Dynamik gewonnen habe, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Hold
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,16 €
|Abst. Kursziel*:
-5,23%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|12:21
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.25
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|12:21
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG