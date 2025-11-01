DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt Henkel-Aktie stärker: Nur organisches Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt
LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
22,17 EUR +0,03 EUR +0,11 %
STU
20,64 CHF +0,10 CHF +0,50 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 64,68 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

Deutsche Bank AG

ING Group Hold

12:21 Uhr
ING Group Hold
Aktie in diesem Artikel
ING Group
22,17 EUR 0,03 EUR 0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bank sowohl beim Nettozinsertrag als auch beim Kreditwachstum wieder an Dynamik gewonnen habe, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Hold

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,16 €		 Abst. Kursziel*:
-5,23%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,28%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

12:21 ING Group Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ING Group Buy UBS AG
31.10.25 ING Group Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Performance im Blick EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net ING Group präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx ING-Aktie springt an. Mehr Zuversicht trotz Gewinnrückgang - Aktienrückkauf
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
dpa-afx ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx ING-Aktie wenig bewegt: Niederländische Großbank bekommt neue Finanzchefin
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen