Airbus Aktie
Marktkap. 150,38 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Ken Herbert berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen einer Umfrage unter 35 Luftfahrt- und Rüstungszulieferern. Just als gerade etwas Zuversicht spürbar gewesen sei, habe Airbus mit Software- und Rumpfpaneel-Problemen daran erinnert, dass die Geschäfte in der Branche immer noch auf einer relativ fragilen Lieferkette basierten. Er glaubt, dass das Thema den Sektor noch einige Zeit begleiten wird./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
197,22 €
|Abst. Kursziel*:
21,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
197,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
231,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|21:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)