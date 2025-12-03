DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.399 -1,1%Euro 1,1643 -0,3%Öl 63,28 +0,8%Gold 4.209 +0,1%
Airbus Aktie

Marktkap. 150,38 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Ken Herbert berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen einer Umfrage unter 35 Luftfahrt- und Rüstungszulieferern. Just als gerade etwas Zuversicht spürbar gewesen sei, habe Airbus mit Software- und Rumpfpaneel-Problemen daran erinnert, dass die Geschäfte in der Branche immer noch auf einer relativ fragilen Lieferkette basierten. Er glaubt, dass das Thema den Sektor noch einige Zeit begleiten wird./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
197,22 €		 Abst. Kursziel*:
21,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
197,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,24%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
231,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

21:31 Airbus Outperform RBC Capital Markets
13:11 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie Airbus SE-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu
Benzinga Airbus Cuts 2025 Delivery Target After A320 Fuselage Issue
Zacks Airbus Reduces 2025 Delivery Target: Is Your Aerospace ETF Still Safe?
MotleyFool Why Is Airbus Stock Up Today?
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
Business Times Airbus cuts 2025 delivery target after issues with top-selling jet
Financial Times Airbus cuts delivery target after problems with A320 aircraft
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
