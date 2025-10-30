ING Group Aktie
Marktkap. 64,96 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete ihren Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie zu der niederländischen Bank mit höheren, nicht zinsabhängigen Erträgen sowie damit, dass sie ihr Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,71%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
21,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
