US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Darum kommt der Euro zum Dollar kaum noch vom Fleck
ING Group Aktie

Marktkap. 64,96 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

19:56 Uhr
ING Group Sector Perform
ING Group
21,67 EUR -0,27 EUR -1,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete ihren Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie zu der niederländischen Bank mit höheren, nicht zinsabhängigen Erträgen sowie damit, dass sie ihr Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 13:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
21,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,71%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
21,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

19:56 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:11 ING Group Buy UBS AG
11:31 ING Group Hold Deutsche Bank AG
30.10.25 ING Group Buy UBS AG
30.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Analysten-Prognosen So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx ING-Aktie springt an. Mehr Zuversicht trotz Gewinnrückgang - Aktienrückkauf
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
dpa-afx ROUNDUP: ING wird trotz Gewinnrückgang optimistischer - Eurostoxx-Spitzenreiter
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
dpa-afx ING-Aktie wenig bewegt: Niederländische Großbank bekommt neue Finanzchefin
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Finanzen strukturieren: Wie das 6-Kontenmodell funktioniert
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
Zacks Why ING Groep (ING) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
