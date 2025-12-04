DAX 24.031 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.473 -0,9%Euro 1,1652 +0,1%Öl 63,23 -0,2%Gold 4.223 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Störung bei Cloudflare -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Stahltitel, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat Wedbush erklärt: Warum die NVIDIA-Aktie trotz KI-Blasenwarnungen enormes Potenzial hat
Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung Intel-Aktie unter Druck: Strategiewende belastet - vorbörslich leichte Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,25 EUR -0,50 EUR -2,53 %
STU
17,93 CHF -0,05 CHF -0,27 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,53 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Hold

11:41 Uhr
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,25 EUR -0,50 EUR -2,53%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,90 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:41 Diageo Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Diageo Neutral UBS AG
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
26.11.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Freitagvormittag schwächer
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagmittag mit roter Tendenz
PR Newswire SMIRNOFF ICE AND POP ICON TROYE SIVAN ARE UNWRAPPING A HOLIDAY SEASON THAT'S ANYTHING BUT SILENT
PR Newswire FROM THE SIPS TO THE 'FITS, SMIRNOFF IGNITES THE NEXT GENERATION OF NFL FANDOM WITH A NEW CHAPTER OF "WE DO GAME DAYS"
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- GUINNESS®/
PR Newswire SKIP THE MILK, RAISE A PINT FOR THE HOLIDAYS INSTEAD! GUINNESS AND LAST CRUMB DELIVER THE SEASON'S MOST ICONIC PAIRING
PR Newswire Blade and Bow Unveils Its Oldest Whiskey Ever, a Rare 30-Year-Old Kentucky Straight Bourbon
Financial Times Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ to revive spirits giant
Business Times Europe: Shares gain on hope of end to US government shutdown; Diageo shines
Financial Times How ‘Drastic Dave’ can revive Diageo
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen