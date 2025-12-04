Diageo Aktie
Marktkap. 44,53 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,90 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|11:41
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets