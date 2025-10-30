ING Group Aktie
Marktkap. 64,96 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Bank habe ein insgesamt solides Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
21,82 €
|Abst. Kursziel*:
-8,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
21,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,38%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
